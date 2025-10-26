محمد رمضان يعلن تعاونا فنيا مفاجئا مع لارا ترامب

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، كشف رمضان أن المشروع يشمل أكثر من أغنية مشتركة، وتم تصوير أول فيديو موسيقي سيُطرح قريبًا، مشيرًا إلى أن هذا العمل هو الأول في مسيرة لارا ترامب الفنية.
وأضاف رمضان أن حفيدة الرئيس الأمريكي الأصغر ستظهر أيضًا في الفيديو كليب، مؤكدًا أن مشاركتها أضفت بعدًا مميزًا للتجربة.
وأشار النجم المصري إلى أن فترة التصوير تزامنت مع انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أن التعاون يرسل رسائل تقارب ثقافي وفني، وأن الفن قادر على تجاوز الاختلافات السياسية.
ويتوقع أن يحقق العمل المرتقب صدى عالميًا كبيرًا، خاصة بعد تداول صور كواليس التصوير التي جمعت رمضان ولارا ترامب في أجواء موسيقية تمزج بين الإيقاع الشرقي والغربي.
