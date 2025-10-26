الأحد 2025-10-26 01:51 م
 

فارق العمر الحقيقي بين منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني

ا
أحمد الجنايني و منة شلبي
 
الأحد، 26-10-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بالحديث عن فارق العمر بين الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني، بعد إعلان النجمة المصرية زواجها رسمياً، عقب تسريب وثيقة الزواج التي أثارت جدلاً واسعاً.

وبحسب المعلومات المتداولة، تبلغ منة شلبي 43 عامًا، بينما يبلغ أحمد الجنايني 49 عامًا، أي أن الفارق بينهما 6 سنوات فقط، لينتهي بذلك الغموض حول هذا الأمر.


وأكدت منة شلبي أن عقد القران تم في أجواء عائلية هادئة بعيداً عن الكاميرات، مشيرة إلى أن تأجيل الإعلان جاء احتراماً للظروف الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى. وأعربت عن استيائها من تسريب صورة قسيمة الزواج، مؤكدة حرصها على خصوصية حياتها الشخصية.


ومن المتوقع أن يُقام حفل الزفاف في وقت لاحق بحضور محدود من الأهل والأصدقاء، وفق رغبة منة بالابتعاد عن الضجة الإعلامية، خصوصاً بعد أن أصبح زواجها محور اهتمام الجمهور.


ويأتي إعلان الزواج بالتزامن مع نشاط فني مكثف للفنانة، إذ تواصل عروض فيلمها الجديد "هيبتا 2" في دور السينما، بمشاركة كريم فهمي، سلمى أبو ضيف وعدد من النجوم.

 

جو 24

 
 
gnews

