الأحد 2025-10-26 01:50 م
 

تسريب أغنيتين لمحمد فؤاد يثير جدلاً على السوشال ميديا

5
محمد فؤاد
 
الأحد، 26-10-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري-   اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بعد تسريب أغنيتين جديدتين بصوت محمد فؤاد من ألحان محمد مدين، ما أثار غضب صُنّاع العمل.

اضافة اعلان


وأكد مدين عبر فيسبوك أن النسخ المسرّبة "جايد" وليست التسجيلات النهائية، ما يقلل من قيمة الأغاني ويضر بحقوق صُنّاعها. الأغنيتان هما:


"هيفضل حبيبي" (الاسم الأصلي "في كل الأماكن") كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد عبدالسلام.
"حليم" كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم.


وأشار مدين إلى أن الأغنيتين تنتميان لألبوم ضخم كان يجمع نخبة من صُنّاع الموسيقى، وأن مشروعه مع فؤاد امتد لحوالي 20 عامًا.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية النص الكامل لخطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك: أثبتت أجيال هذا الوطن في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب

شيب

أخبار الشركات اتفاقية بين مجمع الملك الحسين للأعمال ومجموعة مختبرات PMLAB الطبية الدقيقة لافتتاح فرع للمختبر داخل المجمع

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين

55

طب وصحة 5 أطعمة "صحية" يحذر من تناولها طبيب قلب

خطاب العرش

أخبار محلية الملك يلقي خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة بعد قليل

حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

أخبار محلية حفل إشهار وتوقيع كتاب مفترق العقول

غا

طب وصحة زبدة اللوز.. هل تستحق أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي؟



 
 





الأكثر مشاهدة