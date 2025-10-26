تسريب أغنيتين لمحمد فؤاد يثير جدلاً على السوشال ميديا

وأكد مدين عبر فيسبوك أن النسخ المسرّبة "جايد" وليست التسجيلات النهائية، ما يقلل من قيمة الأغاني ويضر بحقوق صُنّاعها. الأغنيتان هما:
"هيفضل حبيبي" (الاسم الأصلي "في كل الأماكن") كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد عبدالسلام.
"حليم" كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم.
وأشار مدين إلى أن الأغنيتين تنتميان لألبوم ضخم كان يجمع نخبة من صُنّاع الموسيقى، وأن مشروعه مع فؤاد امتد لحوالي 20 عامًا.
