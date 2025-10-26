"بنات البومب" يتصدر منصات التواصل بعد أيام من عرضه

الوكيل الإخباري- بعد ثلاثة أيام من عرضه على منصة STC TV منذ 22 أكتوبر، تصدر المسلسل السعودي الجديد "بنات البومب" منصات التواصل الاجتماعي في المملكة والوطن العربي، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

يجمع المسلسل بين الكوميديا والدراما، ليعكس واقع الفتيات في المجتمع السعودي من منظور عصري، بعيداً عن الجدل والترند، مستوحى من نجاح المسلسل السابق "شباب البومب" بمشاركة الفنان فيصل العيسى.



وعبر الجمهور عن إعجابهم بالعمل، مشيرين إلى 13 حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والقصص الواقعية.

يشارك في البطولة كل من هيلدا ياسين، مريم عبد الرحمن، نجود أحمد، شروق سالم، إلى جانب عدد من النجوم مثل مشاري الحربي وفيصل العيسى، مع مجموعة من الوجوه الجديدة التي تقدم تجربة شبابية وكوميدية.



وأكدت البطلات أن العمل يتميز بطابعه الخاص، ويركز على قضايا الفتيات مثل التنمر والغيرة والصراعات الاجتماعية، مع دعم كامل من فريق الإنتاج الممثل بروتانا ستوديوز، الذي حرص على التنوع والتمثيل الواقعي لتجارب البنات.