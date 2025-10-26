"بنات البومب" يتصدر منصات التواصل بعد أيام من عرضه

يجمع المسلسل بين الكوميديا والدراما، ليعكس واقع الفتيات في المجتمع السعودي من منظور عصري، بعيداً عن الجدل والترند، مستوحى من نجاح المسلسل السابق "شباب البومب" بمشاركة الفنان فيصل العيسى.
وعبر الجمهور عن إعجابهم بالعمل، مشيرين إلى 13 حلقة مليئة بالمواقف الطريفة والقصص الواقعية.
يشارك في البطولة كل من هيلدا ياسين، مريم عبد الرحمن، نجود أحمد، شروق سالم، إلى جانب عدد من النجوم مثل مشاري الحربي وفيصل العيسى، مع مجموعة من الوجوه الجديدة التي تقدم تجربة شبابية وكوميدية.
وأكدت البطلات أن العمل يتميز بطابعه الخاص، ويركز على قضايا الفتيات مثل التنمر والغيرة والصراعات الاجتماعية، مع دعم كامل من فريق الإنتاج الممثل بروتانا ستوديوز، الذي حرص على التنوع والتمثيل الواقعي لتجارب البنات.
-
أخبار متعلقة
-
محمد رمضان يعلن تعاونا فنيا مفاجئا مع لارا ترامب
-
فارق العمر الحقيقي بين منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني
-
تسريب أغنيتين لمحمد فؤاد يثير جدلاً على السوشال ميديا
-
تطور مفاجئ.. فضل شاكر على بُعد خطوة من البراءة الكاملة
-
أسعار أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة
-
موسم استثنائي من "ذا فويس".. هذا موعد انطلاقه ونجوم لجنة التحكيم
-
عمرو يوسف وكندة علوش ينتظران أول فيلم لهما بعد الزواج
-
الإعلان عن الفائزين بجوائز مهرجان الجونة السينمائي في مصر