تطور مفاجئ.. فضل شاكر على بُعد خطوة من البراءة الكاملة

الوكيل الإخباري- شهدت القضايا المتعلقة بالفنان اللبناني فضل شاكر تطورات بارزة، بعدما أوصت الهيئة الاتهامية في لبنان بإسقاط تهمتين رئيسيتين، هما: الإساءة إلى دولة شقيقة وتبييض الأموال وتمويل جماعات إرهابية.

اضافة اعلان



وأكدت مصادر قضائية أن القرار جاء بعد مراجعة قانونية دقيقة للملفات، وغياب الأسس القانونية الكافية لمواصلة الملاحقة، إضافة إلى نقص الأدلة في تهمة التمويل الإرهابي. وأوضحت الهيئة أن التغيرات السياسية الأخيرة أسقطت الأساس القانوني لتهمة الإساءة إلى دولة شقيقة.



من المتوقع أن يحدد الحكم المنتظر مستقبل شاكر القانوني ويضع حداً لسنوات من الملاحقة القضائية التي أعاقت عودته إلى النشاط الفني.



وفي سياق فني، يستعد نجله محمد فضل شاكر لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "إلى أبي" تكريمًا لوالده، إضافة إلى أغنية أخرى بعنوان "قمري"، التي تم تسجيلها قبل تسليم والده نفسه للسلطات اللبنانية.