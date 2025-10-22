الأربعاء 2025-10-22 11:38 ص
 

نجمة عالمية شهيرة تخسر 36 مليون دولار.. هذا ما حصل معها- صورة

الأربعاء، 22-10-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت صحيفة ديلي ميل أن النجمة العالمية ريهانا خسرت نحو 36 مليون دولار بعد فشل علامتها التجارية الفاخرة Fenty، التي أطلقتها عام 2019 بالشراكة مع مجموعة LVMH المالكة لـ"لوي فيتون". المشروع توقّف نهائيًا في 2021 بعد عدم تحقيقه النجاح المتوقع.

ريهانا كانت قد استثمرت نحو 34 مليون دولار عبر شركتها البريطانية Denim UK Holdings، وكانت تملك 49.99% من المشروع. لكن جائحة كورونا وقيود السفر منعتها من الإشراف المباشر، مما أثّر في مسار العلامة.


ورغم هذه الخسارة، ما زالت ريهانا تُصنف من أنجح رائدات الأعمال، وقد حصلت عام 2022 على لقب أصغر مليارديرة عصامية في أميركا، بثروة تُقدّر بـ1.4 مليار دولار.

 


