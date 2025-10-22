نجمة عالمية شهيرة تخسر 36 مليون دولار.. هذا ما حصل معها- صورة

ريهانا كانت قد استثمرت نحو 34 مليون دولار عبر شركتها البريطانية Denim UK Holdings، وكانت تملك 49.99% من المشروع. لكن جائحة كورونا وقيود السفر منعتها من الإشراف المباشر، مما أثّر في مسار العلامة.
ورغم هذه الخسارة، ما زالت ريهانا تُصنف من أنجح رائدات الأعمال، وقد حصلت عام 2022 على لقب أصغر مليارديرة عصامية في أميركا، بثروة تُقدّر بـ1.4 مليار دولار.
