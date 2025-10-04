"ابتعدي عنها".. شقيق ياسمين عبد العزيز يحذر ليلى عبد اللطيف

الوكيل الإخباري- هاجم الفنان وائل عبد العزيز خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف بعد أن توقعت عودة التعاون والعلاقة بين شقيقته ياسمين عبد العزيز وزوجها السابق أحمد العوضي، واصفاً توقعاتها بأنها تسبب مشاكل وطالبها بالابتعاد عنهما.

اضافة اعلان

و كما وجه رسالة ساخرة للفنانة نيكول سابا بطلب مغادرة مصر بعد تصوير مسلسلها مع ياسمين. عبد اللطيف توقعت نجاح تعاون فني جديد بين ياسمين والعوضي، وربما عودتهما عاطفياً، بعد أن تنبأت بانفصالهما العام الماضي، وهو ما تحقق.