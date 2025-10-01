الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

ابنة الفنان أحمد بدير تخطف الأنظار.. لماذا تصدّر اسمها مواقع التواصل؟

أحمد بدير وابنته سارة
 
الأربعاء، 01-10-2025 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   عادت سارة بدير، ابنة الفنان المصري القدير أحمد بدير، لتتصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومعلومات عن حياتها الشخصية والمهنية، التي اختارت أن تبقيها بعيدًا عن أجواء الشهرة والوسط الفني.

ورغم نشأتها داخل أسرة فنية، اختارت سارة طريقًا مختلفًا، حيث تعمل مدربة يوجا وكاتبة إبداعية، وتحظى بمتابعة لافتة على مواقع التواصل من المهتمين بالصحة النفسية واللياقة الذهنية.


سارة، وهي الشقيقة الصغرى لـ"دعاء بدير"، تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، لكنها أثارت اهتمام الجمهور في مناسبات عائلية، منها حفل زفاف شقيقتها، كما عبّرت مرارًا عن ارتباطها الوثيق بوالدها، النجم أحمد بدير، الذي وصفته بأنه "القدوة والسند".


منشوراتها المتفرقة على إنستغرام وفيسبوك، التي غالبًا ما تتناول الصحة النفسية، اليوغا، ونصائح يومية للحياة المتزنة، لاقت تفاعلًا كبيرًا، إلى جانب تعبيرها عن انتمائها الكروي لنادي الزمالك، ما جعلها حديث جمهور الكرة مؤخرًا.


ورغم قلة ظهورها الإعلامي، تبقى سارة بدير نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية المعاصرة، التي فضّلت بناء هويتها بعيدًا عن شهرة الأضواء، مع حفاظها على الروابط العائلية التي تربطها بوالدها، أحد أعمدة الدراما المصرية.

 

 اليمن الغد 

 
 
