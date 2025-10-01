ابنة الفنان أحمد بدير تخطف الأنظار.. لماذا تصدّر اسمها مواقع التواصل؟

ورغم نشأتها داخل أسرة فنية، اختارت سارة طريقًا مختلفًا، حيث تعمل مدربة يوجا وكاتبة إبداعية، وتحظى بمتابعة لافتة على مواقع التواصل من المهتمين بالصحة النفسية واللياقة الذهنية.
سارة، وهي الشقيقة الصغرى لـ"دعاء بدير"، تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء، لكنها أثارت اهتمام الجمهور في مناسبات عائلية، منها حفل زفاف شقيقتها، كما عبّرت مرارًا عن ارتباطها الوثيق بوالدها، النجم أحمد بدير، الذي وصفته بأنه "القدوة والسند".
منشوراتها المتفرقة على إنستغرام وفيسبوك، التي غالبًا ما تتناول الصحة النفسية، اليوغا، ونصائح يومية للحياة المتزنة، لاقت تفاعلًا كبيرًا، إلى جانب تعبيرها عن انتمائها الكروي لنادي الزمالك، ما جعلها حديث جمهور الكرة مؤخرًا.
ورغم قلة ظهورها الإعلامي، تبقى سارة بدير نموذجًا ملهمًا للمرأة المصرية المعاصرة، التي فضّلت بناء هويتها بعيدًا عن شهرة الأضوا
-
أخبار متعلقة
-
أشرف زكي يفجر "مفاجأة" بشأن تركه منصب نقيب الممثلين
-
شاهد.. برومو مُثير لسلسلة حلقات باسم يوسف المُنتظرة
-
برفقة زوجها الإماراتي.. نجوى كرم تُحيي حفلا في دبي - فيديو
-
لأول مرة.. باميلا الكيك في بطولة مسلسل رمضاني إلى جانب نجم سوري شهير
-
ابنة وليد توفيق تتزوج في اسبانيا تعرّفوا إلى عريسها - فيديو
-
خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح - فيديو
-
إعلامية لبنانية تُقدم استقالتها من قناة عربية - فيديو
-
سينتيا خليفة تتعرض لإصابة خلال تصوير فيلمها في مصر - صورة