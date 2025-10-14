وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)

وأثار خبر وفاة المها عمران حالة من الحزن في الوسط الفني العراقي والعربي، حيث نعاها عدد من الفنانين والإعلاميين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان من أبرز من علّق على خبر الوفاة، الإعلامية الكويتية مي العيدان، التي كتبت:
"لاحول ولا قوة إلا بالله، أحزنني بشدة خبر وفاة الفنانة المها بعد رحلة طويلة مع المرض والألم. اللهم ارحمها واغفر لها، واسكنها فسيح جناتك، وتجاوز عنها، و أنزلها منزل حسن، واحشرها مع الصالحين والأبرار... ادعوا لها".
ولم تُعلن الأسرة أو الجهات الفنية الرسمية في العراق تفاصيل مراسم الدفن أو العزاء حتى اللحظة.
