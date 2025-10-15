سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر

ومن المتوقع أن يُحدَّد خلال الأسبوع الحالي موعد أولى جلسات المحاكمة، حيث سيُحاكم شاكر على التهم المنسوبة إليه، خاصة في ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي تسقط قانونيًا بعد أن سلّم نفسه طواعية إلى مخابرات الجيش اللبناني مطلع هذا الشهر.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة الأولى قد تُعقد مع بداية الأسبوع المقبل، على أن تتبعها عدة جلسات تستمع خلالها المحكمة إلى فريق الدفاع عن فضل شاكر، بالإضافة إلى شهادات الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا.
-
أخبار متعلقة
-
ياسمين صبري تلغي متابعة والدتها.. وخلافات عائلية تُثير الجدل
-
سيف نبيل يعلّق على نجاته من الحريق خلال حفله في بيروت
-
وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض (صورة)
-
بمن ارتبط؟.. فارس كرم يتصدر الترند
-
المخرج المصري هادي الباجوري... يتصدر محركات البحث جوجل - صور
-
سبب وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي
-
سوريا .. وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة القديرة ميادة
-
ابنة هيفاء وهبي ترد على شائعة ارتباطها بأحمد أبو هشيمة