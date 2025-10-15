سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر

الوكيل الإخباري- كشفت مصادر مطلعة لمجلة "لها" أن مخابرات الجيش اللبناني أنهت تحقيقاتها مع الفنان فضل شاكر، وسلمت ملف أقواله رسميًا إلى مفوض المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي بدوره سيقوم بدراسة الملف ووضع ملاحظاته، قبل إحالته إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض.

اضافة اعلان



ومن المتوقع أن يُحدَّد خلال الأسبوع الحالي موعد أولى جلسات المحاكمة، حيث سيُحاكم شاكر على التهم المنسوبة إليه، خاصة في ما يتعلق بالأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي تسقط قانونيًا بعد أن سلّم نفسه طواعية إلى مخابرات الجيش اللبناني مطلع هذا الشهر.



وبحسب المعلومات، فإن الجلسة الأولى قد تُعقد مع بداية الأسبوع المقبل، على أن تتبعها عدة جلسات تستمع خلالها المحكمة إلى فريق الدفاع عن فضل شاكر، بالإضافة إلى شهادات الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا.