بمن ارتبط؟.. فارس كرم يتصدر الترند

وفي أول رد منها، نفت دانييلا غاريوس صحة هذه الأخبار، مؤكدة خلال مقابلة صحفية أن ما يجمعها بفارس كرم هو الصداقة فقط، وقالت:
"أنا وفارس أصحاب، وما بعرفه كحبيب، هو شخص لطيف جداً وبحترمه".
ورغم هذا التوضيح، استمر التفاعل الواسع على مواقع التواصل، لا سيما بعد تداول صور ومقاطع مصوّرة تجمع بين الثنائي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، ما غذّى الشكوك حول وجود علاقة غير معلنة.
خلفيات شخصية: طلاق من الطرفين
وكان فارس كرم قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 انفصاله عن زوجته هبة عزيز بعد زواج دام ثلاث سنوات، أنجبا خلاله طفلين هما مريم وكرم.
أما دانييلا غاريوس، فهي وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2010، دخلت مجال الإعلام لاحقًا كمقدمة ومذيعة طقس عبر قناة MTV اللبنانية. تزوجت سابقًا أيضًا، وهي أم لطفلة.
