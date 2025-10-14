الثلاثاء 2025-10-14 12:41 م
 

بمن ارتبط؟.. فارس كرم يتصدر الترند

فارس كرم
 
الثلاثاء، 14-10-2025 11:34 ص

الوكيل الإخباري-   تصدّر اسم الفنان اللبناني فارس كرم ومذيعة الطقس في قناة MTV دانييلا غاريوس مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات عن علاقة حب سرية تجمع بينهما، إثر ظهورهما المتكرر في عدد من المناسبات الاجتماعية مؤخرًا.

وفي أول رد منها، نفت دانييلا غاريوس صحة هذه الأخبار، مؤكدة خلال مقابلة صحفية أن ما يجمعها بفارس كرم هو الصداقة فقط، وقالت:
"أنا وفارس أصحاب، وما بعرفه كحبيب، هو شخص لطيف جداً وبحترمه".


ورغم هذا التوضيح، استمر التفاعل الواسع على مواقع التواصل، لا سيما بعد تداول صور ومقاطع مصوّرة تجمع بين الثنائي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية، ما غذّى الشكوك حول وجود علاقة غير معلنة.


خلفيات شخصية: طلاق من الطرفين
وكان فارس كرم قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2023 انفصاله عن زوجته هبة عزيز بعد زواج دام ثلاث سنوات، أنجبا خلاله طفلين هما مريم وكرم.


أما دانييلا غاريوس، فهي وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2010، دخلت مجال الإعلام لاحقًا كمقدمة ومذيعة طقس عبر قناة MTV اللبنانية. تزوجت سابقًا أيضًا، وهي أم لطفلة.

 

مصادر فنية 

 
 
