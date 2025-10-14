ياسمين صبري تلغي متابعة والدتها.. وخلافات عائلية تُثير الجدل

الخطوة لم تصدر عنها أي تصريحات رسمية حتى الآن، فيما انقسم الجمهور بين من اعتبر الأمر علامة على توتر في العلاقة العائلية، ومن رأى أنه ربما قرار يهدف للحفاظ على الخصوصية بعيداً عن الأضواء.
يُذكر أن ياسمين سبق وأكدت أنها نشأت في منزل جدتها من جهة والدتها بعد انفصال والديها، وأن طفولتها كانت صعبة نتيجة توقف والدها عن الإنفاق، بينما تكفلت والدتها برعايتها. في المقابل، نفى والدها هذه الرواية، ونشر صوراً لها في مراحل مختلفة من حياتها، مؤكدًا أنها عاشت حياة مدللة، وأن الخلاف بينهما بدأ بعد انفصالها عن زوجها الأول دون إبلاغه.
الأمر يفتح الباب واسعاً للتساؤلات حول تفاصيل الخلافات العائلية التي تحيط بالفنانة، والتي تحظى باهتمام كبير من متابعيها.
