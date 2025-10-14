سيف نبيل يعلّق على نجاته من الحريق خلال حفله في بيروت

الوكيل الإخباري- كشف الفنان العراقي سيف نبيل عن تعرضه لحادث خطير أثناء إحيائه حفلاً غنائيًا في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد اقتراب لهبٍ مفاجئ من وجهه أثناء العرض.

وفي تصريحات لـ"ET بالعربي"، قال سيف نبيل إنه كان منسجمًا مع الجمهور خلال فقرته الغنائية، عندما اقتربت إحدى الألعاب النارية المستخدمة في العرض من وجهه بشكل خطير، مؤكدًا أنه كان على وشك التعرّض لحروق مباشرة.



وأضاف أن النيران كانت قريبة جدًا منه، لكنه نجا بأعجوبة بفضل سرعة استجابة الفريق الفني في التعامل مع الموقف. ووجّه شكره للجمهور على دعمهم، وللفريق التقني على احتواء الحادث في لحظاته الأولى.



كما دعا سيف نبيل إلى تشديد إجراءات السلامة في الحفلات والفعاليات الفنية، مؤكدًا أهمية حماية الفنانين والحضور من أي مخاطر محتملة.