فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)

وأسفر الحادث عن إصابة سائق هالة صدقي، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما لم تُصب الفنانة بأي أذى جسدي، وفق ما أكدت مصادر مقربة منها.
وتمكنت صدقي من مغادرة موقع الحادث بعد الاطمئنان على سلامتها، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
