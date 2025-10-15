الأربعاء 2025-10-15 02:08 م
 

فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)

الأربعاء، 15-10-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   تعرضت الفنانة المصرية هالة صدقي مساء أمس الثلاثاء لحادث سير مروع في مدينة الشيخ زايد، أسفر عن تحطم سيارتها بالكامل بعد اصطدام سيارة أخرى بها نتيجة السرعة الزائدة وفقدان السائق الآخر السيطرة على المركبة.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق هالة صدقي، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما لم تُصب الفنانة بأي أذى جسدي، وفق ما أكدت مصادر مقربة منها.


وتمكنت صدقي من مغادرة موقع الحادث بعد الاطمئنان على سلامتها، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

 


Image1_10202515122541494931623.jpg

 

 


Image1_1020251512268238434869.jpg  

 لبنان 24 

 
 
