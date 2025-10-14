المخرج المصري هادي الباجوري... يتصدر محركات البحث جوجل - صور

وانتشرت اللقطات الرومانسية التي شاركها الثنائي عبر "إنستغرام" على نطاق واسع، وظهر فيها الباجوري وخالد وهما يحتفلان بعقد قرانهما في حفل بسيط اقتصر على الأصدقاء والمقرّبين. وأرفقا الصور بتعليق مشترك جاء فيه:
"كتبنا كتابنا... كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية.. شكراً لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا".
التفاعل لم يقتصر على التهاني فقط، بل تركزت التعليقات أيضاً على الفارق العمري بين الزوجين، والذي بلغ 21 عامًا، حيث يبلغ الباجوري 52 عامًا، فيما هايدي خالد من مواليد 1994 وتبلغ 31 عامًا.
من طب الأسنان إلى التمثيل.. من هي هايدي خالد؟
هايدي خالد بدأت مشوارها الفني بعد تخرّجها من كلية طب الفم والأسنان عام 2017، وشاركت في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها بدل الحدوتة تلاتة وإلا أنا، قبل أن تتعاون مع زوجها الحالي هادي الباجوري في سفاح الجيزة وفيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة.
زواج ثالث في حياة الباجوري
هذا الزواج هو الثالث في حياة هادي الباجوري، بعد ارتباطه سابقاً بالفنانة فيدرا ثم ياسمين رئيس، التي استمر زواجه منها نحو 7 سنوات وأنجب منها طفلًا، قبل أن ينفصلا رسميًا في 2022.
ظهور علني قبل الزواج
وكانت الشائعات قد لاحقت الثنائي بعد ظهورهما المتكرر في المناسبات الفنية، وخاصة على السجادة الحمراء لعرض فيلم "هيبتا"، حيث لفتا الأنظار بانسجامهما، ما عزز التكهنات التي ثبتت صحتها مع إعلان زواجهما.
