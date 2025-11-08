الإعلان الترويجي لفيلم "مايكل" يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

الوكيل الإخباري- أحدث الإعلان الترويجي لفيلم "Michael"، الذي يروي سيرة ملك البوب مايكل جاكسون، ضجة واسعة على مواقع التواصل وحقق نحومليوني مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على "يوتيوب".

الفيلم يقدم لمحة عن الجانب الإبداعي والناجح في حياة مايكل جاكسون، منذ بداياته مع فرقة Jackson Five وحتى مكانته كأحد أعظم الفنانين عالميًا. ويجسد جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، شخصية النجم بدقة في الملامح، الصوت، والحركات الشهيرة، مع محاكاة تحولات مظهره عبر العقود، بدءًا من استوديو التسجيل مرورًا بـ"Thriller" ووصولاً إلى جولة "Bad" الأسطورية.



ويشارك في الفيلم نخبة من النجوم مثل مايلز تيلر، كولمان دومينغو، نيا لونغ، وكات غراهام، وهو من إخراج أنطوان فوكوا. فيما لم يُكشف بعد ما إذا كان الفيلم سيتناول المرحلة المثيرة للجدل في حياة مايكل جاكسون.



مايكل جاكسون توفي عام 2009، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا وزوجته السابقة ديبي رو وأطفاله باريس، برينس، وبيجي.