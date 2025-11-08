أول رد من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه عامين.. وتصرف مفاجئ يشعل الجدل

وتعود القضية إلى أغسطس 2025 بعد نشر الأغنية على يوتيوب دون ترخيص، حيث تقدّم محامٍ بدعوى تتعلق بانتهاك قوانين الترخيص والمصنفات الفنية. من جهته، أوضح محامي رمضان أن موكله أنهى إجراءات التصالح مع الجهات المعنية، وسيقدّم المستندات للمحكمة لإمكانية انقضاء الدعوى
-
أخبار متعلقة
-
"حالة حب خاصة" بين أحمد فهمي ومرام علي في برومو "2 قهوة"
-
الإعلان الترويجي لفيلم "مايكل" يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
-
رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز تربك الجمهور
-
ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم روبي ودينا الشربيني لهذا السبب
-
مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد منير
-
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
-
النيابة الكويتية تأمر بحبس فنانة شهيرة بسبب تسريب صوتي صادم
-
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)