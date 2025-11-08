السبت 2025-11-08 12:26 م
 

أول رد من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه عامين.. وتصرف مفاجئ يشعل الجدل

السبت، 08-11-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   علق الفنان محمد رمضان لأول مرة بعد صدور حكم حبسه سنتين وكفالة 1000 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ بسبب أغنيته "رقم واحد يا أنصاص"، مؤكداً أنه لم يطلع على تفاصيل الحكم ووضع ثقة كاملة في القضاء المصري، مشيرًا إلى أن فريق دفاعه يتولى كل الإجراءات القانونية.

وتعود القضية إلى أغسطس 2025 بعد نشر الأغنية على يوتيوب دون ترخيص، حيث تقدّم محامٍ بدعوى تتعلق بانتهاك قوانين الترخيص والمصنفات الفنية. من جهته، أوضح محامي رمضان أن موكله أنهى إجراءات التصالح مع الجهات المعنية، وسيقدّم المستندات للمحكمة لإمكانية انقضاء الدعوى 

 

