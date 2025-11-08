ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم روبي ودينا الشربيني لهذا السبب

وجاء الجدل بعدما علّقت كندة على أحد المنشورات قائلة:
"هاتان الاثنتان، روبي وتلك الأخرى، لا أحبهما، ولا ينبغي أن يُذكر والديَّ في منشورات على حسابات كهذه."
أثار التعليق تفاعلاً واسعًا بين متابعين رأوا فيه تعبيرًا عن انزعاج العائلة من الشائعات، فيما انتقد آخرون الزجّ بالأطفال في الخلافات الإعلامية.
وفي المقابل، أصدرت الفنانة روبي بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة لها بما يُتداول، مؤكدة أن علاقتها بزملائها قائمة على الاحترام، وأن حساباتها الإلكترونية تُدار من قبل مختصين.
أما الفنان كريم محمود عبدالعزيز، فأنهى الجدل حول حياته الأسرية بنشر صورة تجمعه بزوجته آن الرفاعي وعبارة قصيرة قال فيها: "بحبك"، ليؤكد بذلك استقرار علاقتهما وينفي شائعات الانفصال التي ترافقت مع الأنباء الأخيرة.
