ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم روبي ودينا الشربيني لهذا السبب

محمود عبد العزيز وابنته
 
الوكيل الإخباري-  أشعلت كندة عبدالعزيز، ابنة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق نشرته بشأن الفنانتين روبي ودينا الشربيني، على خلفية شائعات تداولتها صفحات فنية عن ارتباط والدها بالشربيني.

وجاء الجدل بعدما علّقت كندة على أحد المنشورات قائلة:
"هاتان الاثنتان، روبي وتلك الأخرى، لا أحبهما، ولا ينبغي أن يُذكر والديَّ في منشورات على حسابات كهذه."


أثار التعليق تفاعلاً واسعًا بين متابعين رأوا فيه تعبيرًا عن انزعاج العائلة من الشائعات، فيما انتقد آخرون الزجّ بالأطفال في الخلافات الإعلامية.


وفي المقابل، أصدرت الفنانة روبي بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة لها بما يُتداول، مؤكدة أن علاقتها بزملائها قائمة على الاحترام، وأن حساباتها الإلكترونية تُدار من قبل مختصين.


أما الفنان كريم محمود عبدالعزيز، فأنهى الجدل حول حياته الأسرية بنشر صورة تجمعه بزوجته آن الرفاعي وعبارة قصيرة قال فيها: "بحبك"، ليؤكد بذلك استقرار علاقتهما وينفي شائعات الانفصال التي ترافقت مع الأنباء الأخيرة.

 

