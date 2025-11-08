السبت 2025-11-08 12:26 م
 

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز تربك الجمهور

ياسمين عبدالعزيز
 
السبت، 08-11-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز رسالة عبر حساباتها الرسمية قالت فيها:
"لا يشوّه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها."

وتفاعل آلاف المتابعين مع المنشور الذي اعتُبر رداً غير مباشر على شائعات حول حياتها الشخصية، خصوصاً بعد تداول أخبار عن علاقة عاطفية مفترضة بينها وبين حارس مرمى يصغرها بـ15 عاماً، والتي نفتها مصادر فنية مقربة منها، مؤكدة أن ما يُروج مجرد محاولة للنيل من سمعتها واستغلال اهتمام الجمهور بأخبارها.

 

