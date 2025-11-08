مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد منير

الوكيل الإخباري- طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور ومحبي النجم محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضح كامل في بيان صحفي أن منير بخير وحالته مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر بإرهاق وتعب بسيط فقط، وتم نقله لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحته.



وأضاف أن كل المؤشرات الطبية مطمئنة وأن الكينج يخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء، متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.



يُذكر أن محمد منير تصدّر محركات البحث بعد تداول أنباء عن حالته الصحية، وكان آخر أعماله أغنية "ضي"، الدعائية لفيلم يحمل الاسم نفسه يُعرض حاليًا في دور السينما.