السبت 2025-11-08 12:26 م
 

مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد منير

و
محمد منير
 
السبت، 08-11-2025 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور ومحبي النجم محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

اضافة اعلان


وأوضح كامل في بيان صحفي أن منير بخير وحالته مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر بإرهاق وتعب بسيط فقط، وتم نقله لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحته.


وأضاف أن كل المؤشرات الطبية مطمئنة وأن الكينج يخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء، متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.


يُذكر أن محمد منير تصدّر محركات البحث بعد تداول أنباء عن حالته الصحية، وكان آخر أعماله أغنية "ضي"، الدعائية لفيلم يحمل الاسم نفسه يُعرض حاليًا في دور السينما.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

المرأة والجمال البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي

اف

المرأة والجمال إليكِ ثلاث وصفات طبيعية سهلة لترطيب وتقوية الشعر الجاف

ت

أخبار محلية العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية

ات

طب وصحة مزيل العرق.. هل يسبب السرطان؟

بى

طب وصحة بعد الوجبات.. مشروب واحد قد يخفف الانتفاخ ويحفّز الهضم

ا

اقتصاد محلي مسار تصاعدي للاقتصاد الأردني ومؤشرات إيجابية لمواصلة النمو في 2026

ت

فلسطين تقرير أممي يوثق أعلى مستوى لاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

قاقاق

طب وصحة احذر أوضاع النوم الخاطئة لتتجنب مشكلات العمود الفقري



 
 





الأكثر مشاهدة