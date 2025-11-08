مصطفى كامل يطمئن الجمهور على الحالة الصحية لمحمد منير

وأوضح كامل في بيان صحفي أن منير بخير وحالته مستقرة، مشيرًا إلى أنه شعر بإرهاق وتعب بسيط فقط، وتم نقله لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحته.
وأضاف أن كل المؤشرات الطبية مطمئنة وأن الكينج يخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء، متمنيًا له تمام الشفاء والعافية.
يُذكر أن محمد منير تصدّر محركات البحث بعد تداول أنباء عن حالته الصحية، وكان آخر أعماله أغنية "ضي"، الدعائية لفيلم يحمل الاسم نفسه يُعرض حاليًا في دور السينما.
-
أخبار متعلقة
-
"حالة حب خاصة" بين أحمد فهمي ومرام علي في برومو "2 قهوة"
-
الإعلان الترويجي لفيلم "مايكل" يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)
-
رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز تربك الجمهور
-
أول رد من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه عامين.. وتصرف مفاجئ يشعل الجدل
-
ابنة كريم محمود عبد العزيز تهاجم روبي ودينا الشربيني لهذا السبب
-
الموت يفجع الفنان محمد رمضان
-
النيابة الكويتية تأمر بحبس فنانة شهيرة بسبب تسريب صوتي صادم
-
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)