الأربعاء 2025-10-01 01:26 م
 

برفقة زوجها الإماراتي.. نجوى كرم تُحيي حفلا في دبي - فيديو

نجوى كرم
 
الأربعاء، 01-10-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   أحيت الفنانة نجوى كرم مساء الثلاثاء حفلاً غنائياً ناجحاً على مسرح دبي أوبرا، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع. قدمت نجوى باقة من أغانيها القديمة والجديدة، مما أشعل أجواء المسرح بحماسة الجمهور.

وقد ظهرت نجوى بفستان أنيق باللون البرتقالي، وانتشر فيديو يوثق لحظة وصولها برفقة زوجها، رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، إلى المكان. الحفل كان من تنظيم شركة "مومنتس"، وحقق صدى واسعاً بين الحضور.

 

 

لبنان 24

 
 
