السبت 2025-11-29 11:47 ص

بعد 22 عاماً من عرضه.. مسلسل "الحقيقة والسراب" يعود للواجهة

مشهد من المسلسل
السبت، 29-11-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   عاد مسلسل "الحقيقة والسراب" ليتصدر محركات البحث رغم مرور 22 عامًا على عرضه الأول عام 2003، وذلك عقب إعلان قناة نايل دراما إعادة عرضه يوميًا في موعدَيْن ثابتَيْن: التاسعة صباحًا والخامسة مساءً، ما أثار موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل.

ويُعد العمل من أبرز المسلسلات الاجتماعية في بدايات الألفية، وارتبط نجاحه الكبير بالأداء اللافت للفنانة فيفي عبده في دور الأم المتسلطة ثريا، التي تفرض سطوتها على أبنائها بدعوى معرفتها بمصلحتهم. ويرصد المسلسل صراع الأجيال، وتأثير الطلاق والأزمات المالية على الأسرة، إلى جانب انعكاسات السعي وراء الصورة الاجتماعية على السعادة الشخصية.


ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما مثل يوسف شعبان، سمية الخشاب، مي عز الدين، طارق لطفي، وأحمد زاهر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة. وتميّز المسلسل بواقعيته وقرب أحداثه من الحياة اليومية، ما جعله "أيقونة درامية" ما تزال تحظى بمتابعة واسعة حتى اليوم.

 

 

 
 


