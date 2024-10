بينهم عبد المجيد عبد الله.. نجوم الاتحاد أرينا في أكتوبر

الوكيل الإخباري- يشهد أكتوبر (تشرين الأول) الجاري باقة من الحفلات والعروض الموسيقية على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، بأبوظبي.

ومن أبرز الحفلات المنتظرة، حفل عبد المجيد عبد الله في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ومن المتوقع أن يجذب حفله المقبل جمهورًا كبيرًا بعد النجاح الذي حققه عرضه السابق في أبوظبي، والذي نفدت جميع تذاكره في غضون ساعات.



باك ستريت بويز

بعد النجاح الكبير الذي حققته في 2023، والذي أصبح أسرع عرض موسيقي مبيعًا في الإمارات، تستعد فرقة البوب العالمية "باك ستريت بويز" للعودة إلى الاتحاد أرينا في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.



Take That

ومن جهتها، تحيي الفرقة البريطانية "Take That" حفلها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.



مات رايف

ومن جهته، سيقدم الممثل الكوميدي الأميركي مات رايف، لأول مرة، عرضًا في الشرق الأوسط في الاتحاد أرينا في 27 أكتوبر (تشرين الأول).