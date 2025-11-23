الإثنين 2025-11-24 03:25 ص
 

دراما رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمسلسلات المصرية المنتظرة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   بدأت الخطوط الأولى لموسم دراما رمضان 2026 تتضح تدريجياً، بعد الكشف عن قائمة المسلسلات المصرية المشاركة في الماراثون الدرامي الأقوى خلال العام.

خريطة مسلسلات رمضان 2026 المصرية
يوسف الشريف – "توبة": عودة بعد 5 سنوات، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، إنتاج أروما، دراما مشوقة وألغاز.
ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي – "وننسى اللي كان": دراما اجتماعية رومانسية، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.
خالد النبوي – "طاهر المصري": 15 حلقة، دراما اجتماعية قوية.
أحمد العوضي – "علي كلاي": ملاكم يدير دار أيتام، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج سينرجي.
منة شلبي وإياد نصار – "حب وحرب": دراما اجتماعية وتشويق، تأليف عمار صبري، إخراج بيتر ميمي.
آسر ياسين ودينا الشربيني – "اتنين غيرنا": أول تعاون بينهما، 15 حلقة، دراما رومانسية اجتماعية.
ماجد الكدواني – "سنة أولى طلاق": قصة الطلاق من وجهتي نظر الرجل والمرأة، تأليف شيرين دياب.
محمد فراج – "أب ولكن": دور الأب ضمن دراما عائلية، إخراج ياسمين أحمد كامل.
ياسر جلال – "كلهم بيحبوا مودي": كوميديا، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.
مي عمر – "الست موناليزا": تجربة درامية جديدة، إخراج محمد علي.
محمد إمام – "الكينج": عصابات المافيا، 30 حلقة، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.
نيللي كريم وشريف سلامة – "أنا": دراما اجتماعية نفسية، إخراج خالد سعيد.
مي عز الدين – "قبل وبعد": دراما اجتماعية، إخراج مرقس عادل.
حمادة هلال – "المداح 6: أسطورة النهاية": الموسم السادس، إخراج أحمد سمير فرج.
هشام ماجد وأسماء جلال – "أشغال شقة 3": كوميديا، إخراج خالد دياب.
أحمد أمين – "النص 2": الجزء الثاني، اقتباس من كتاب "مذكرات نشّال"، إخراج حسام علي.
روجينا – "مفاجآت سارة": قضية غسيل الأموال، إخراج مايا أشرف زكي.
أحمد مالك وهدى المفتي – "سوا سوا": 15 حلقة، إخراج عصام عبد الحميد.
نور النبوي – "الحب لعبة": 15 حلقة، إخراج هبة يسري.
عصام عمر – "عين سحرية": الموسم الثالث، إخراج السدير مسعود.
سلمى أبو ضيف – "عرض وطلب": 15 حلقة، إخراج عمرو موسى.
مصطفى غريب – "بحجر واحد": أول بطولة مطلقة، إخراج إسلام خيري.
أحمد رمزي – "فخر الدلتا": أول بطولة مطلقة، 30 حلقة، إخراج هادي بسيوني.

