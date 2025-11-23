دراما رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمسلسلات المصرية المنتظرة

الوكيل الإخباري- بدأت الخطوط الأولى لموسم دراما رمضان 2026 تتضح تدريجياً، بعد الكشف عن قائمة المسلسلات المصرية المشاركة في الماراثون الدرامي الأقوى خلال العام.



خريطة مسلسلات رمضان 2026 المصرية

يوسف الشريف – "توبة": عودة بعد 5 سنوات، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، إنتاج أروما، دراما مشوقة وألغاز.

ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي – "وننسى اللي كان": دراما اجتماعية رومانسية، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.

خالد النبوي – "طاهر المصري": 15 حلقة، دراما اجتماعية قوية.

أحمد العوضي – "علي كلاي": ملاكم يدير دار أيتام، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج سينرجي.

منة شلبي وإياد نصار – "حب وحرب": دراما اجتماعية وتشويق، تأليف عمار صبري، إخراج بيتر ميمي.

آسر ياسين ودينا الشربيني – "اتنين غيرنا": أول تعاون بينهما، 15 حلقة، دراما رومانسية اجتماعية.

ماجد الكدواني – "سنة أولى طلاق": قصة الطلاق من وجهتي نظر الرجل والمرأة، تأليف شيرين دياب.

محمد فراج – "أب ولكن": دور الأب ضمن دراما عائلية، إخراج ياسمين أحمد كامل.

ياسر جلال – "كلهم بيحبوا مودي": كوميديا، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

مي عمر – "الست موناليزا": تجربة درامية جديدة، إخراج محمد علي.

محمد إمام – "الكينج": عصابات المافيا، 30 حلقة، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

نيللي كريم وشريف سلامة – "أنا": دراما اجتماعية نفسية، إخراج خالد سعيد.

مي عز الدين – "قبل وبعد": دراما اجتماعية، إخراج مرقس عادل.

حمادة هلال – "المداح 6: أسطورة النهاية": الموسم السادس، إخراج أحمد سمير فرج.

هشام ماجد وأسماء جلال – "أشغال شقة 3": كوميديا، إخراج خالد دياب.

أحمد أمين – "النص 2": الجزء الثاني، اقتباس من كتاب "مذكرات نشّال"، إخراج حسام علي.

روجينا – "مفاجآت سارة": قضية غسيل الأموال، إخراج مايا أشرف زكي.

أحمد مالك وهدى المفتي – "سوا سوا": 15 حلقة، إخراج عصام عبد الحميد.

نور النبوي – "الحب لعبة": 15 حلقة، إخراج هبة يسري.

عصام عمر – "عين سحرية": الموسم الثالث، إخراج السدير مسعود.

سلمى أبو ضيف – "عرض وطلب": 15 حلقة، إخراج عمرو موسى.

مصطفى غريب – "بحجر واحد": أول بطولة مطلقة، إخراج إسلام خيري.

أحمد رمزي – "فخر الدلتا": أول بطولة مطلقة، 30 حلقة، إخراج هادي بسيوني.

