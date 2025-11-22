قرار رسمي يمنع إعلاميتين مصريتين من الظهور في الإعلام لمدة 3 أشهر

الوكيل الإخباري- أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارًا رسميًا يوم الخميس، يقضي بحظر ظهور الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب في كافة وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر.

وجاء في بيان المجلس أن القرار تم بناءً على توصية لجنة الشكاوى، التي أوصت بمنع ظهور بسمة وهبة في الإعلام مع توجيه إنذار لحسابها على إنستغرام بسبب مخالفة إحدى تدويناتها للقانون.



كما يشمل القرار الإعلامية ياسمين الخطيب، مع توجيه إنذار لحسابها على فيسبوك عن منشور خالف القانون، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.