الإثنين 2025-11-24 03:25 ص
 

تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروع على المسرح

ملكة جمال جامايكا
 
الأحد، 23-11-2025 01:03 م

الوكيل الإخباري-   لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري في غرفة العناية المركّزة بأحد مستشفيات تايلاند بعد سقوطها عن مقدمة مسرح مسابقة ملكة جمال الكون قبل 3 أيام أثناء ارتدائها فستاناً وحذاءً ذا كعب عالٍ، ما استدعى نقلها فوراً إلى مستشفى "باولو رانجسيت" لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضحت منظمة "ملكة جمال الكون – جامايكا" أن حالتها لا تتحسّن بالوتيرة المتوقعة، وسيبقى الفريق الطبي يراقبها في العناية المركّزة لمدة أسبوع على الأقل. شقيقتها ووالدتها متواجدتان معها لمتابعة تطورات وضعها الصحي.


ودعت العائلة الجمهور إلى الدعاء ودعم هنري، وتجنب الشائعات والتعليقات المزعجة، مؤكدة احترام خصوصيتها. وأشار مالك المسابقة راؤول روشا إلى أنها لا تعاني من كسور وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

العين الاخبارية 

 
 
