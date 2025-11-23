تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروع على المسرح

وأوضحت منظمة "ملكة جمال الكون – جامايكا" أن حالتها لا تتحسّن بالوتيرة المتوقعة، وسيبقى الفريق الطبي يراقبها في العناية المركّزة لمدة أسبوع على الأقل. شقيقتها ووالدتها متواجدتان معها لمتابعة تطورات وضعها الصحي.
ودعت العائلة الجمهور إلى الدعاء ودعم هنري، وتجنب الشائعات والتعليقات المزعجة، مؤكدة احترام خصوصيتها. وأشار مالك المسابقة راؤول روشا إلى أنها لا تعاني من كسور وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
-
