اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب

الوكيل الإخباري- عاد اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب للواجهة على مواقع التواصل بعد تداول هاشتاغ "أين_شيرين" احتجاجًا على غيابها منذ أسابيع وعدم صدور أي أخبار رسمية عنها.

اضافة اعلان



وكشف مصدر مقرب أن شيرين تعاني اكتئابًا حادًا، مما جعلها تلتزم غرفتها وتمنع مقابلة أي شخص.

وقد توقفت عن نشاطها الفني بالكامل، واعتذرت عن إحياء حفل داخل مصر، وطلبت من فريقها إلغاء جميع ارتباطاتها حتى إشعار آخر، متأثرة أيضًا بزيادة كبيرة في الوزن حالت دون ظهورها العلني.



وأضاف المصدر أن شيرين منقطعة إلى حد كبير عن العالم الخارجي، ولا تتابع مواقع التواصل، ولا تسمح بدخول غرفتها إلا لابنتيها بين حين وآخر. وتوقفت عن العلاج لفترة بعد خلاف مع الفريق الطبي، لكنها عادت مؤخرًا لاستكماله تمهيدًا للعودة إلى العمل على ألبومها الجديد.



في سياق آخر، تقدمت شيرين مؤخرًا بمحضر "عدم تعرّض" ضد شقيقها محمد عبد الوهاب بسبب خلافات متواصلة بينهما