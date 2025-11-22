اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب

وكشف مصدر مقرب أن شيرين تعاني اكتئابًا حادًا، مما جعلها تلتزم غرفتها وتمنع مقابلة أي شخص.
وأضاف المصدر أن شيرين منقطعة إلى حد كبير عن العالم الخارجي، ولا تتابع مواقع التواصل، ولا تسمح بدخول غرفتها إلا لابنتيها بين حين وآخر. وتوقفت عن العلاج لفترة بعد خلاف مع الفريق الطبي، لكنها عادت مؤخرًا لاستكماله تمهيدًا للعودة إلى العمل على ألبومها الجديد.
في سياق آخر، تقدمت شيرين مؤخرًا بمحضر "عدم تعرّض" ضد شقيقها محمد عبد الوهاب بسبب خلافات متواصلة بينهما
