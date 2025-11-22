السبت 2025-11-22 03:55 م
 

أزمة في "ذا فويس".. عائلة محمد فوزي تتبرأ من المتسابق كريم الحو

ت
كريم الحو
 
السبت، 22-11-2025 09:22 ص

الوكيل الإخباري-   تصاعدت أزمة المتسابق كريم الحو الذي أذهل لجنة التحكيم بصوته في الحلقة الرابعة من الموسم السادس لبرنامج "ذا فويس"، بعد إعلانه أنه حفيد الموسيقار المصري الراحل محمد فوزي.

اضافة اعلان


سرعان ما تبرأت عائلة الراحل من كريم، متهمة إياه بـ الكذب ونسب نفسه زورًا إلى أحفاد فوزي. وهددت هيدي نبيل، حفيدة محمد فوزي، المتسابق بـ الملاحقة القضائية الفورية إذا لم يقدّم اعتذارًا علنيًا.


وقالت هيدي إن والدة كريم أرسلت بطاقة الرقم القومي الخاصة به لتأكيد هويته، لكنه لا يُعد حفيدًا للموسيقار، مشددة على رفض العائلة لأي ادعاءات من هذا النوع.


وكان كريم قد أدهش لجنة التحكيم المؤلفة من أحمد سعد، ورحمة رياض، وناصيف زيتون، وأدى مقطعًا من أغنية لمحمد فوزي وأغنية "آه لو لعبت يا زهر" لأحمد شيبة، ما دفع أعضاء اللجنة للتسابق على ضمه إلى فرقهم. لكن هذه الأجواء الإيجابية لم تدم طويلاً مع تصاعد الأزمة العائلية.


محمد فوزي (1918–1966) كان مطربًا وممثلًا وملحنًا ومنتجًا مصريًا، وأحد الرواد في تطوير الموسيقى العربية، وملحن النشيد الوطني الجزائري، وقدّم العديد من كلاسيكيات السينما المصرية.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة