أزمة في "ذا فويس".. عائلة محمد فوزي تتبرأ من المتسابق كريم الحو

الوكيل الإخباري- تصاعدت أزمة المتسابق كريم الحو الذي أذهل لجنة التحكيم بصوته في الحلقة الرابعة من الموسم السادس لبرنامج "ذا فويس"، بعد إعلانه أنه حفيد الموسيقار المصري الراحل محمد فوزي.

سرعان ما تبرأت عائلة الراحل من كريم، متهمة إياه بـ الكذب ونسب نفسه زورًا إلى أحفاد فوزي. وهددت هيدي نبيل، حفيدة محمد فوزي، المتسابق بـ الملاحقة القضائية الفورية إذا لم يقدّم اعتذارًا علنيًا.



وقالت هيدي إن والدة كريم أرسلت بطاقة الرقم القومي الخاصة به لتأكيد هويته، لكنه لا يُعد حفيدًا للموسيقار، مشددة على رفض العائلة لأي ادعاءات من هذا النوع.



وكان كريم قد أدهش لجنة التحكيم المؤلفة من أحمد سعد، ورحمة رياض، وناصيف زيتون، وأدى مقطعًا من أغنية لمحمد فوزي وأغنية "آه لو لعبت يا زهر" لأحمد شيبة، ما دفع أعضاء اللجنة للتسابق على ضمه إلى فرقهم. لكن هذه الأجواء الإيجابية لم تدم طويلاً مع تصاعد الأزمة العائلية.



محمد فوزي (1918–1966) كان مطربًا وممثلًا وملحنًا ومنتجًا مصريًا، وأحد الرواد في تطوير الموسيقى العربية، وملحن النشيد الوطني الجزائري، وقدّم العديد من كلاسيكيات السينما المصرية.