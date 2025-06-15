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رحيل المخرج المصري الشهير بعد صراع طويل مع المرض

ععت
تعبيرية
 
الأحد، 15-06-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-   غيّب الموت المخرج المسرحي المصري سعيد عزام بعد صراع طويل مع المرض.

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ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الراحل، داعيًا الله أن "يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان". 

لبنان 24

 
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