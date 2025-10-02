سيرين عبد النور تُحدث ضجة بعباراتها القاسية... ما القصة؟

وفي منشور قوي شاركته عبر خاصية "الستوريز" على إنستغرام، كتبت:
"نحنا عايشين مع وحوش بيأذوا ويدمّروا الأرواح الطيبة تحت راية حرية الرأي... تابعوا السوشيال ميديا، بتشوفوهم بوضوح، هني نفسهم مغتصبين، قاتلين، شهود زور... بس برا السجن".
وأضافت:
"في سجن موازي اسمه الهاتف الذكي، مسيطرين عليه الأغبياء... نحنا بآخر الأزمنة، وعدوى الشر المطلق منتشرة... كتار صاروا نسخة عن الشيطان، نجّينا يا رب".
وجاءت كلمات سيرين في ظل الانتقادات القاسية التي تطال حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها فريد رحمة، والتي اختارت مؤخرًا إبقاءها بعيدة عن العلن لحماية عائلتها من تأثير السوشيال ميديا السلبي.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالتها، حيث أبدى كثيرون تضامنهم معها، مشيدين بصراحتها وجرأتها في مواجهة التنمر الإلكتروني.
