صدمة في الوسط الفني المصري .. وفاة اعلامية مصرية شهيرة

وعُرفت الزياد بمسيرة أكاديمية واسعة؛ إذ حصلت على عدة درجات عليا في الإعلام والعلوم غير التقليدية، بينها دكتوراه في الإعلام الدولي والعلمي وأخرى في الفيزياء الجينية. وخلال نحو 15 عامًا في العمل الإعلامي قدّمت أكثر من 32 برنامجًا تناولت موضوعات اجتماعية وثقافية، كما أصدرت عدة مؤلفات روائية وفكرية.
وأشارت الراحلة في مقابلات سابقة إلى اهتمامها بالعلوم الإنسانية والشرعية، مؤكدة حفظها لـ27 جزءًا من القرآن واطلاعها الواسع على مختلف المجالات الفكرية والفنية.
وكان آخر ظهور لها قبل أيام عبر فيديو من كواليس برنامجها الجديد "البروفيسورة". ونعتها الإعلامية سميرة الدغيدي برسالة مؤثرة، مؤكدة أنها كانت مليئة بالحماس والطاقة واستعدادها لتقديم عدد كبير من حلقات البرنامج.
