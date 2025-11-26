تطورات جديدة تكشف موعد الإفراج عن فضل شاكر

وكان شاكر قد مثل أمام المحكمة العسكرية مطلع الشهر الجاري، لبدء محاكمته في أربع دعاوى تتعلق بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويل هذا التنظيم (مجموعة الشيخ أحمد الأسير)، وحيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
ويأتي هذا التطور بعد أن سلّم شاكر نفسه للجيش اللبناني في أكتوبر الماضي، عقب سنوات من الاختباء داخل مخيم عين الحلوة، حيث كانت قد صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن على خلفية أحداث صيدا عام 2013.
وكانت المحكمة العسكرية قد حكمت عليه عام 2017 بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، قبل أن تشهد قضاياه مؤخراً تطورات لافتة، بينها توصية بإسقاط عدد من التهم الموجهة إليه بعد مراجعة قانونية شاملة.
