الأربعاء 2025-11-26 03:16 م
 

تامر حسني بخير.. بسمة بوسيل تطمئن الجمهور

الأربعاء، 26-11-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-   طمأنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، طليقة تامر حسني، جمهور النجم على وضعه الصحي بعد خضوعه لعملية جراحية في الكلى، مؤكدة أنه مستقر ويقضي فترة النقاهة في منزله.

وأوضحت بوسيل أنها لم ترافقه وابنتهما تاليا في رحلة العلاج لألمانيا بسبب انتهاء تأشيرتها، مؤكدة أن العلاقة بينها وبين تامر قائمة على الاحترام المتبادل رغم الانفصال.


كما علقت على الجدل حول دعم تاليا للفنانة "كندة" واعتذرت عن الانتقادات التي طالت كليبها الأخير، مشيرة إلى أنها تترقب عرض فيلمها الجديد "بيج رامي" في ديسمبر وتعمل على مشاريع غنائية أخرى.

 

 

 ارم نيوز

 

 
 
