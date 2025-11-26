رمضان 2026.. نيللي كريم وشريف سلامة يُنهيان تحضيرات مسلسل "أنا"

الوكيل الإخباري- انتهت النجمة نيللي كريم من تحضيرات مسلسلها الجديد "أنا"، المقرر عرضه خلال رمضان 2026، وتشاركها البطولة الفنان شريف سلامة.



من تحضيرات مسلسلها الجديد "أنا"، المقرر عرضه خلال رمضان 2026، وتشاركها البطولة الفنان شريف سلامة.

اضافة اعلان



ويأتي المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك فيه أيضًا مها نصار، أحمد ماجد، يوسف حشيش، محمد علي رزق، محمود الليثي، وشهد الشاطر، مع الكشف لاحقًا عن باقي الأسماء.



المسلسل من إنتاج S Productions للمنتجة سالي والي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، وهو التعاون الثاني بين نيللي كريم وسالي والي بعد مسلسل "الجسر" عام 2022، والرابع بين نيللي وشريف سلامة بعد أعمال سابقة مثل "فاتن أمل حربي" و**"يوم ميلاد سعيد"**.