قيس الشيخ نجيب يستعد لمرحلة فنية جديدة بعد اعتذاره عن "مطبخ المدينة"

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان السوري قيس الشيخ نجيب عن استعداده لخوض مرحلة فنية جديدة تشمل مشاريع درامية وسينمائية، بعد اعتذاره عن المشاركة في مسلسل "مطبخ المدينة". وأوضح أن بعض هذه الأعمال قد تُعرض خلال رمضان 2026، إلى جانب مشاريع قصيرة وفيلم قيد التحضير.

وأشار الشيخ نجيب إلى أن زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ مثلت محطة مهمة، لافتاً إلى أن الدعم للدراما السورية قد يسهم في انتعاشة جديدة للفن السوري.


كما أعلن تعيينه أول سفير لليونيسف في دمشق، مؤكداً أن الدور لا يقتصر على التكريم بل مسؤولية فعلية لخدمة الأطفال، خصوصاً في مجالات التعليم، الصحة، الحماية، والدعم النفسي للأطفال المتضررين من آثار الحرب. وأوضح أنه يشارك في برامج ورش متخصصة لتمكين اليافعين وتقليل تأثير الصدمات النفسية.

 

