محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

وأشار صبحي إلى أن السبب فيروس يصيب المخ ويستمر لمدة 14 يومًا لكنه يزول بالعلاج الكامل، مؤكّدًا أنه مكث في المستشفى 13 يومًا، وأن تكرار الأزمة جاء نتيجة عدم التزامه التام بتعليمات الأطباء بسبب ظروف العمل.
وأضاف أن تجربته الأخيرة دفعته للالتزام الكامل بتعليمات الأطباء، كما رد على شائعات وفاته المنتشرة على مواقع التواصل، واصفًا إياها بأنها فقدان للإنسانية ومختلطة بإعلانات تجارية.
