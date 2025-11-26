محمد صبحي يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد صبحي تفاصيل حالته الصحية الأخيرة التي استدعت نقله إلى المستشفى. وأوضح في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي أن الوعكة الصحية بدأت قبل نحو شهر وتكررت بعد أسبوعين نتيجة الضغط العصبي، مسببة له إغماء مؤقتًا وفقدانًا لحظيًا للذاكرة قبل الإغماء.

وأشار صبحي إلى أن السبب فيروس يصيب المخ ويستمر لمدة 14 يومًا لكنه يزول بالعلاج الكامل، مؤكّدًا أنه مكث في المستشفى 13 يومًا، وأن تكرار الأزمة جاء نتيجة عدم التزامه التام بتعليمات الأطباء بسبب ظروف العمل.



وأضاف أن تجربته الأخيرة دفعته للالتزام الكامل بتعليمات الأطباء، كما رد على شائعات وفاته المنتشرة على مواقع التواصل، واصفًا إياها بأنها فقدان للإنسانية ومختلطة بإعلانات تجارية.