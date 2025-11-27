شيرين عبدالوهاب تفقد حساباتها الرقمية وتحقيق رسمي مع المسؤولين

الوكيل الإخباري- تعرضت حسابات الفنانة شيرين عبدالوهاب على يوتيوب وX للاختراق، ما أدى لفقدان السيطرة عليها وبيع القناة ، وإزالة العلامة الزرقاء من حسابها على X.

اضافة اعلان



وأوضحت إدارة شيرين أن الحسابين المتاحين للتواصل معها حالياً هما إنستغرام وفيسبوك، بعد اتخاذ الجهات المختصة إجراءات تحفظية تجاه الحسابات المخترقة.



وأشار البيان إلى أن الشخص المسؤول عن إدارة هذه الحسابات يخضع حالياً لتحقيق قانوني، فيما يتابع محامي شيرين، المستشار ياسر قنطوش، القضية أمام الجهات القضائية لتحديد المخالفات والفصل فيها، ومن المتوقع صدور حكم رسمي خلال الأشهر المقبلة يحدد مصير الحسابات الأخرى.



يذكر أن شيرين نفت أي نية للاعتزال، وأكدت استمرار عملها على مشاريع فنية جديدة ستقدمها لجمهورها قريباً.