عبر رسالة واتساب.. سلمان خان يتلقى تهديداً بالقتل

الوكيل الإخباري- بعد أيام من مقتل وزير الولاية الهندية -ماهاراشترا -السابق بابا صديق بالرصاص، تلقى سلمان خان تهديدًا جديدًا بالقتل، من خلال رسالة واتساب وصلت إلى مركز شرطة المرور في مومباي، طالبت سلمان خان بدفع 50 مليون روبية لإنهاء العداوة مع عصابة لورانس بيشنوي التي قتلت عدداً من المشاهير في الماضي .

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وجاء في الرسالة ما معناه: "إذا أراد سلمان خان البقاء على قيد الحياة وإنهاء العداوة مع لورانس بيشنوي، فسيتعين عليه دفع 5 كرور روبية. لا تأخذ هذا الأمر باستخفاف، وإلا فإن حالة سلمان خان ستكون أسوأ من حالة بابا صديق".



بعد استلامها الرسالة، بدأت شرطة مومباي تحقيقًا في الموضوع.



يُذكر أن زعيم حزب المؤتمر الوطني الهندي، وهو الصديق المقرب لسلمان خان، كان قُتل بالرصاص منذ أيام في 12 أكتوبر خارج مكتب ابنه عضو الجمعية التشريعية زيشان صديق، بمنطقة باندرا الراقية في مومباي، حيث قامت الشرطة حتى الآن باعتقال أربعة أشخاص.



وكتب شوبهام لونكار، المشتبه به في أنه المتآمر الرئيسي، على وسائل التواصل الاجتماعي أن عصابة لورانس بيشنوي كانت وراء مقتل صديق.



وقد واجه سلمان على مدار الأشهر القليلة الماضية تهديدات متكررة من عصابة بيشنوي، كما جاء مقتل بابا صديق بعد أشهر من إطلاق مُسلحين خمس طلقات خارج بيت الممثل في باندرا في 14 أبريل الماضي.

ET بالعربي