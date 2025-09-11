بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟

أثار هذا التصنيف جدلاً على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن تصدر عمرو دياب يؤكد هيمنته، بينما شكك آخرون في دقة وشفافية تصنيفات "سبوتيفاي" واعتبروها متأثرة بتحرير المنصة.
بدأت شرارة المنافسة في يوليو عندما أعلن عمرو دياب عن تصدره قوائم الاستماع، مما دفع تامر حسني للسخرية من ترتيبه، معيدًا بذلك خلافًا فنيًا قديمًا بينهما استمر أكثر من عشرين عامًا، لكنه تجدد بقوة هذا الصيف مع اشتداد المنافسة بينهما على المنصات الرقمية.
-
أخبار متعلقة
-
شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية
-
يعود لسنوات... ما سبب الخلاف بين راغب علامة و فضل شاكر؟
-
هيفاء وهبي تواجه دعوى قضائية بعد شكوى مدير أعمالها السابق
-
هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!
-
شروط عديدة لحضور حفل أحلام في السعودية.. ما هي؟
-
محمد شاكر يوجّه رسالة حادة لراغب علامة - فيديو
-
دانييلا رحمة تعترف.. لهذا السبب لم أكشف عن حملي (فيديو)
-
الموت يفجع الفنانة مريم عامر منيب