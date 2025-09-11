بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟

الوكيل الإخباري- عاد سباق الاستماع بين عمرو دياب وتامر حسني إلى الواجهة مجددًا في صيف 2025، بعد طرح ألبوميهما الجديدين "ابتدينا" و"لينا ميعاد". تصدّر عمرو دياب قائمة "سبوتيفاي" للأغاني الأكثر استماعًا بأغنية "بابا" بأكثر من 10 ملايين استماع، تلاه تامر حسني بأغنية "ملكة جمال الكون".

أثار هذا التصنيف جدلاً على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن تصدر عمرو دياب يؤكد هيمنته، بينما شكك آخرون في دقة وشفافية تصنيفات "سبوتيفاي" واعتبروها متأثرة بتحرير المنصة.



بدأت شرارة المنافسة في يوليو عندما أعلن عمرو دياب عن تصدره قوائم الاستماع، مما دفع تامر حسني للسخرية من ترتيبه، معيدًا بذلك خلافًا فنيًا قديمًا بينهما استمر أكثر من عشرين عامًا، لكنه تجدد بقوة هذا الصيف مع اشتداد المنافسة بينهما على المنصات الرقمية.