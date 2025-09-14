قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الوكيل الإخباري- لم يكن الفنان العالمي عمر الشريف يتوقع أن فيلمه الشهير "دكتور زيفاجو"، الذي نال عنه جائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثل، سيُمنع من العرض في بلده مصر بسبب اعتبارات سياسية.

في كتابها "مذكرات رقيبة سينما"، كشفت اعتدال ممتاز، أول سيدة تدير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، أن الفيلم مُنع من العرض عام 1965، بعد أن اعتُبر مسيئًا لـ الثورة الروسية، ما اعتُبر حينها يتعارض مع العلاقات السياسية بين مصر والاتحاد السوفيتي.



ورغم محاولات شركة التوزيع تبرير الفيلم بأنه قصة رومانسية لا تمس الثورة مباشرة، وتأكيدها أن عمر الشريف يمثل دعاية إيجابية لمصر، إلا أن لجنة التظلمات رفضت عرضه، معتبرة أن الفيلم يضر بمصالح الدولة العليا.



لكن مع تغيّر السياق السياسي، وخصوصًا العلاقات بين موسكو وواشنطن، تم السماح بعرض الفيلم بعد 11 عامًا من منعه، ليُعرض في دور السينما المصرية أخيرًا في السبعينيات.