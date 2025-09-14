الأحد 2025-09-14 10:45 ص
 

قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

لالالا
عمر الشريف
 
الأحد، 14-09-2025 10:26 ص

الوكيل الإخباري-   لم يكن الفنان العالمي عمر الشريف يتوقع أن فيلمه الشهير "دكتور زيفاجو"، الذي نال عنه جائزة الغولدن غلوب كأفضل ممثل، سيُمنع من العرض في بلده مصر بسبب اعتبارات سياسية.

اضافة اعلان


في كتابها "مذكرات رقيبة سينما"، كشفت اعتدال ممتاز، أول سيدة تدير جهاز الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، أن الفيلم مُنع من العرض عام 1965، بعد أن اعتُبر مسيئًا لـ الثورة الروسية، ما اعتُبر حينها يتعارض مع العلاقات السياسية بين مصر والاتحاد السوفيتي.


ورغم محاولات شركة التوزيع تبرير الفيلم بأنه قصة رومانسية لا تمس الثورة مباشرة، وتأكيدها أن عمر الشريف يمثل دعاية إيجابية لمصر، إلا أن لجنة التظلمات رفضت عرضه، معتبرة أن الفيلم يضر بمصالح الدولة العليا.


لكن مع تغيّر السياق السياسي، وخصوصًا العلاقات بين موسكو وواشنطن، تم السماح بعرض الفيلم بعد 11 عامًا من منعه، ليُعرض في دور السينما المصرية أخيرًا في السبعينيات.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة