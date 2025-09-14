الأحد 2025-09-14 10:44 ص
 

جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

ل
حياة الفهد
 
الأحد، 14-09-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   نفى المكتب الإعلامي للفنانة الكويتية حياة الفهد ما تم تداوله عن سفرها إلى لندن لتلقي العلاج، مؤكدًا أنها لا تزال في العناية المركزة بالكويت، وحالتها شبه مستقرة.

اضافة اعلان


وأوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أن الفهد خضعت لعملية قسطرة في يوليو الماضي، أعقبتها جلطة أولى، ثم جلطة ثانية في الدماغ أثناء العلاج، استدعت وضعها تحت التنفس الصناعي لفترة احترازية، قبل أن يُستغنى عنه بعد تحسن حالتها جزئيًا.


وأشار البيان إلى أن حالتها الصحية "تمر بمراحل متغيرة"، وتم إرسال ملفها الطبي إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن تمهيدًا لنقلها بالإخلاء الطبي، بمجرد تأكيد موعد العلاج.


وطلبت عائلتها من الجمهور الدعاء لها، مؤكدة أن الزيارات ممنوعة باستثناء أفراد العائلة المقربين.
وكانت حياة الفهد قد تعرضت للوعكة الصحية مطلع أغسطس، وتم إدخالها العناية المركزة منذ ذلك الحين.

 

العربية 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 





الأكثر مشاهدة