جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

وأوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أن الفهد خضعت لعملية قسطرة في يوليو الماضي، أعقبتها جلطة أولى، ثم جلطة ثانية في الدماغ أثناء العلاج، استدعت وضعها تحت التنفس الصناعي لفترة احترازية، قبل أن يُستغنى عنه بعد تحسن حالتها جزئيًا.
وأشار البيان إلى أن حالتها الصحية "تمر بمراحل متغيرة"، وتم إرسال ملفها الطبي إلى المكتب الصحي الكويتي في لندن تمهيدًا لنقلها بالإخلاء الطبي، بمجرد تأكيد موعد العلاج.
وطلبت عائلتها من الجمهور الدعاء لها، مؤكدة أن الزيارات ممنوعة باستثناء أفراد العائلة المقربين.
وكانت حياة الفهد قد تعرضت للوعكة الصحية مطلع أغسطس، وتم إدخالها العناية المركزة منذ ذلك الحين.
