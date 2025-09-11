شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية

الوكيل الإخباري- نفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الأخبار المتداولة عن إحيائها حفلاً غنائياً في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 سبتمبر 2025 بمشاركة الفنان اللبناني فضل شاكر.

اضافة اعلان



ووجّهت شيرين في بيان رسمي عبر حسابها على إنستغرام جمهورها بالاعتماد على الصفحات الرسمية لمتابعة الأخبار الفنية، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.



وأعربت شيرين عن أملها في أن يجمعها في المستقبل العديد من الحفلات مع فضل شاكر في السعودية، خاصة في ظل توقعات الجمهور بعودة التعاون الفني بينهما، بعد النجاح الكبير لدويتو "كل عام وأنت حبيبي" عام 2004.