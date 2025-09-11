شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية

ووجّهت شيرين في بيان رسمي عبر حسابها على إنستغرام جمهورها بالاعتماد على الصفحات الرسمية لمتابعة الأخبار الفنية، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.
وأعربت شيرين عن أملها في أن يجمعها في المستقبل العديد من الحفلات مع فضل شاكر في السعودية، خاصة في ظل توقعات الجمهور بعودة التعاون الفني بينهما، بعد النجاح الكبير لدويتو "كل عام وأنت حبيبي" عام 2004.
