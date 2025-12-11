أسرة عبد الحليم حافظ تطلق موقعا إلكترونيا لعرض إرث "العندليب"

الوكيل الإخباري- أعلنت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للجمهور الاطلاع على مقتنيات "العندليب" وحجز زيارات منزله، في خطوة تهدف للحفاظ على إرثه الفني والتاريخي.

وأكدت الأسرة أن الحجز سيكون متاحًا حصريًا عبر الموقع الرسمي، على أن يُفتح المنزل للزيارة يوم 30 مارس المقبل، تزامنًا مع ذكرى رحيله. كما أكدت العائلة سعيها لتسجيل المنزل ضمن قائمة اليونسكو باعتباره أحد أبرز بيوت رموز الفن في العالم العربي.



وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الأسرة نزاعات قضائية حول حقوق الملكية الفكرية والأدبية لإقامة حفلات غنائية للراحل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على إرثه الفني الذي شكل ذاكرة جيل كامل وأثر في أجيال لاحقة.