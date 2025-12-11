بعد جدل واسع.. كريم الحو يغادر "ذا فويس"

وكان الحو أثار جدلاً بعد إعلان أنه حفيد الموسيقار الراحل محمد فوزي، لتتبرأ عائلة فوزي منه لاحقًا.
ورد الحو عبر إنستغرام مؤكدًا صحة ادعائه، موضحًا تفرق العائلة بين المدن، ومؤكدًا دعمه بإثبات رسمي وبطاقة هويته، نافياً أي اهتمام بالتهديدات القانونية.
