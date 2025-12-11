الخميس 2025-12-11 02:48 م

بعد جدل واسع.. كريم الحو يغادر "ذا فويس"

كريم الحو
الخميس، 11-12-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   خرج المتسابق المصري كريم الحو من مرحلة المواجهة في برنامج "ذا فويس" بعد عدم اختياره من قبل الفنان أحمد سعد، بينما اختار سعد المتسابق محمد للمرحلة التالية.

وكان الحو أثار جدلاً بعد إعلان أنه حفيد الموسيقار الراحل محمد فوزي، لتتبرأ عائلة فوزي منه لاحقًا.


ورد الحو عبر إنستغرام مؤكدًا صحة ادعائه، موضحًا تفرق العائلة بين المدن، ومؤكدًا دعمه بإثبات رسمي وبطاقة هويته، نافياً أي اهتمام بالتهديدات القانونية.

 

