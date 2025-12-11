بعد تصريح أحمد سعد.. مصادر مُقربة من تامر حسني تكشف تفاصيل وضعه الصحي

الوكيل الإخباري- أثار الفنان أحمد سعد قلق جمهور صديقه الفنان تامر حسني بعد تصريحاته حول وضعه الصحي، مؤكّدًا أنه يلتزم الفراش ولا يستطيع الوقوف أو السير.

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تامر أن حالته مطمئنة ويتماثل للشفاء تدريجيًا مع تحسن ملحوظ، مشيرة إلى أنه يلتزم بالراحة المنزلية حسب تعليمات الأطباء، ومن المتوقع عودته للنشاط الفني قريبًا.



كما كشف المصدر أن تامر حسني سيحيي حفلًا غنائيًا يوم 20 ديسمبر في قصر عابدين، ليكون أول ظهور له بعد إجراء عملية جراحية في الكلى.