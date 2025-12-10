إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور

وجهت إلهام رسالة مؤثرة لجمهورها بضرورة تقدير الأم والمحافظة عليها، قائلة: "ختامها مسك… الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواك الجنة… ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهم". وأضافت: "الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله… أمك ثم أمك ثم أمك… وحشتيني يا أمي".
