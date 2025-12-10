الأربعاء 2025-12-10 02:48 م

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور

إلهام شاهين
الأربعاء، 10-12-2025 01:22 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً من داخل الحرم المكي، عقب زيارتها السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، موثقة أداء مناسك العمرة عن والدتها الراحلة.

وجهت إلهام رسالة مؤثرة لجمهورها بضرورة تقدير الأم والمحافظة عليها، قائلة: "ختامها مسك… الله يرحمك يا أمي الغالية ويجعل مثواك الجنة… ربنا يخلي كل الأمهات ويبارك لهم". وأضافت: "الأم أغلى وأهم ما في الوجود كله… أمك ثم أمك ثم أمك… وحشتيني يا أمي".

 

 

 

 

