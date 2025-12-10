الأربعاء 2025-12-10 02:48 م

شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ​

هنا الزاهد
الأربعاء، 10-12-2025 02:25 م

الوكيل الإخباري-   فوجئت الفنانة هنا الزاهد بمعجب سعودي أثناء تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، حيث صرخ الشاب بحماسة عند رؤيتها قائلاً: "إنتِ اللي كنت في الفيلم؟"، لتجيبه بابتسامة: "أيوه".

وأكّد المعجب أنه سيقدّم مسلسلًا جديدًا وسيدعوها للمشاركة فيه، وردّت هنا الزاهد بخفّة ظل: "حاضر"، وسط ضحكات بسيطة من الطرفين، في موقف طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

