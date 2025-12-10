شاروخان يحول مدينة إكسبو بدبي لحفل موسيقي بحضور 7000 شخص

مزج شاروخان بين الفكاهة والدفء والفلسفة الشخصية، مؤكداً على أهمية العمل الجاد لتحقيق السعادة والتغيير في الحياة، مشجعًا الجميع على العيش بحرية وبدون خوف، ومشيرًا إلى تطبيق هذه المبادئ على أبنيه سوهانا وآريان.
كما شدد على أن الإيمان والعمل الجاد هما قوتا مسيرته، موضحًا أن المال لم يكن يومًا محور نجاحه، واختتم الفعالية بشكر حار لجمهوره الذي استجاب بالهتافات والتصفيق والتقاط الصور، مؤكداً مرة أخرى تأثيره الجماهيري الفريد.
