الأربعاء 2025-12-10 02:49 م

شاعر مصري يتهم أحمد سعد باستنساخ لحن أغنية "بابا" لعمرو دياب

أحمد سعد وعمرو دياب
الأربعاء، 10-12-2025 01:18 م

الوكيل الإخباري-   أثار الشاعر الغنائي خالد تاج الدين جدلاً بعد تعليق ساخر حول أغنية "يا حليلة" للفنان أحمد سعد، مشيراً إلى تشابه لحنها مع أغنية "بابا" للهضبة عمرو دياب.

رغم ذلك، يواصل عمرو دياب تصدر المشهد الموسيقي العربي في 2025، مع ألبومه "ابتدينا" الذي حقق انتشاراً واسعاً على المنصات الرقمية، متنوعاً بين الحداثة والطابع الشرقي، ويبرز من الألبوم أغنيتا "خطفوني" و"بابا" التي حصدت تفاعلاً كبيراً عالمياً، مع تعاون مع الشاعر ملاك عادل والملحن محمد يحيى والموزع عادل حقي.

 

