محامي شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل: لا إفلاس ولا أزمات مالية

الوكيل الإخباري- نفى محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المستشار ياسر قنطوش، كل ما يُتداول عن تعرضها للإفلاس أو بيع ممتلكاتها بسبب أزمة مالية، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة.

وأشار قنطوش في بيان رسمي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي تمس الفنانة وسمعتها، موضحًا أن شيرين بخير وحساباتها البنكية سليمة، ودعا الصحفيين إلى الالتزام بالحقيقة وعدم نشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة لتجنب المساءلة القانونية.