محامي شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل: لا إفلاس ولا أزمات مالية

وأشار قنطوش في بيان رسمي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي تمس الفنانة وسمعتها، موضحًا أن شيرين بخير وحساباتها البنكية سليمة، ودعا الصحفيين إلى الالتزام بالحقيقة وعدم نشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة لتجنب المساءلة القانونية.
-
أخبار متعلقة
-
بعد تصريح أحمد سعد.. مصادر مُقربة من تامر حسني تكشف تفاصيل وضعه الصحي
-
بعد جدل واسع.. كريم الحو يغادر "ذا فويس"
-
أسرة عبد الحليم حافظ تطلق موقعا إلكترونيا لعرض إرث "العندليب"
-
شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ
-
إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة وتوجه رسالة مؤثرة للجمهور
-
شاعر مصري يتهم أحمد سعد باستنساخ لحن أغنية "بابا" لعمرو دياب
-
شاروخان يحول مدينة إكسبو بدبي لحفل موسيقي بحضور 7000 شخص
-
"لا يتحرك".. أحمد سعد يثير قلق جمهور تامر حسني