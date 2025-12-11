الخميس 2025-12-11 02:48 م

محامي شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل: لا إفلاس ولا أزمات مالية

فل
شيرين عبد الوهاب
الخميس، 11-12-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-   نفى محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، المستشار ياسر قنطوش، كل ما يُتداول عن تعرضها للإفلاس أو بيع ممتلكاتها بسبب أزمة مالية، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة بالمرة.

اضافة اعلان


وأشار قنطوش في بيان رسمي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي تمس الفنانة وسمعتها، موضحًا أن شيرين بخير وحساباتها البنكية سليمة، ودعا الصحفيين إلى الالتزام بالحقيقة وعدم نشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة لتجنب المساءلة القانونية.

 

لبنان 24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

أخبار محلية وزير الخارجية الصيني يزور الأردن الشهر الحالي

ي

فيديو منوع شخص يشارك: عطِّل هذه الخاصية في واتساب

للا

فيديو منوع متداول: هكذا تم تصوير أشهر مشاهد فيلم "سبايدر مان"

غا

فيديو منوع متداول: هذه هي قوة الزلازل عندما تضرب اليابان

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

كخ

تكنولوجيا كابلات الإيثرنت وألوانها.. أداة أساسية لإدارة الشبكات المعقدة

مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفيرة الهولندية، ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

ثب

تكنولوجيا بخطوات بسيطة.. كيف تجعل "اللابتوب" القديم يعمل بسرعة مجدداً؟



 






الأكثر مشاهدة